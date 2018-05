Saskia raapte platgereden gansjes van weg: 'Twee staken hun kopjes nog omhoog'

,,Je staat daar in je uppie'', zegt Saskia. ,,Alles is glad en glibberig. Ganzen zijn, net als mensen, van binnen heel vet. Ze gleden net zo hard weer uit mijn handen. Soms hing er wel een meter darm uit. En ik had een vuilniszak in mijn hand, die regelmatig opzij werd geblazen door de wind.''



Saskia doet dit werk al 25 jaar en wist het meteen: deze vogels waren met opzet doodgereden. ,,Het was al lang licht'', begint ze. ,,En ganzen steken in groepjes over, allemaal achter elkaar. Het is niet zo dat ze ineens op de weg staan. Je ziet ze aankomen. Je kunt op die plek bovendien niet hard rijden, het is net voorbij een kruising.''