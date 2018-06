Satudarah rijdt in Middelburg zonder verboden clubkleuren

Burgemeester van Middelburg Harald Bergmann gaf eerder deze week zijn fiat voor de tocht, op voorwaarde dat er geen logo's van Satudarah, Saudarah en Supportcrew 999 gedragen zouden worden. Satudarah zelf werd begin deze week verboden.



Voor het eerst in de twaalfjarige geschiedenis kwam vandaag ook de landelijke pers op de Rit voor de Molukken af. Zouden leden van Satudarah 'in colors' (het vest met Satudarah-logo op de rug) meerijden en het verbod aan hun laars lappen? Dat bleek niet het geval.



Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg is blij dat alles goed is gegaan. ,,Ik ben blij en opgelucht dat het dankzij een goede voorbereiding allemaal goed is verlopen'', aldus Bergmann. ,,Ik heb van de politie begrepen dat er geen uitingen te zien zijn geweest. Ik had het heel jammer gevonden als dit goede doel en de organisatie zouden worden besmeurd door andere zaken. Maar gelukkig is er niets voorgevallen.''