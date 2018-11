Sauna's niet meer zo ‘relaxed’: honderden klachten van bezoekers

De stijgende populariteit van wellnesscentra kent een keerzijde. Bezoekers klagen vaker over drukte, hoge prijzen en mindere hygiëne. ‘Je gaat naar de sauna om te relaxen, maar als je overal in de rij moet staan, is de lol er snel af.’

Op beoordelingssites als Zoover en Trip Advisor staan met name de laatste maanden honderden klachten over sauna’s. Reacties als ‘Via internet een reservering gemaakt. Bij aankomst stonden er lange rijen. Eenmaal binnen op zoek naar een kluisje. Niet eenvoudig want het was megadruk. Bij de sauna’s was amper plek en het stonk’ of ‘Ons viel op dat het overal rumoerig is. Je komt toch ook voor je rust. Het leek af en toe wel een kippenhok. Geef ons dan maar wat kleiner en rustiger’, duiken steeds vaker op.

Het aantal saunabezoekers groeit zo rap, dat sommige wellnesscentra moeite moeten doen om kwaliteit te blijven bieden, merkt ook onderzoeker Lennert Rietveld van bureau Van Spronsen & Partners. ,,Het aantal saunabezoekers in Nederland is sinds 2010 flink toegenomen. In 2016 bezochten circa 1,8 miljoen Nederlanders een saunabedrijf. Dit is een groei van 42 procent ten opzichte van 2010. De saunamarkt groeit jaarlijks met bijna 4 procent, blijkt uit ons onderzoek uit 2017’’, aldus Rietveld. Economisch gezien gaat het beter en besteden we meer geld aan luxe, zoals wellness. Daarnaast hebben Nederlanders minder schroom gekregen om naakt door een saunacomplex te lopen. En de marketing- en salesafdelingen van de resorts zorgen voor uitgebreide kortingsacties.

Rietveld ziet ook de keerzijde van de medaille. In sommige sauna’s is het zo druk, dat bezoekers massaal klagen op beoordelingssites. ,,Je ziet veel verschil. De kleinere en vaak zelfstandige sauna’s scoren over het algemeen goed. Dat geldt ook voor bedrijven die een keuze hebben gemaakt voor het wat hogere segment en heel strikt zijn bij het naleven van het maximum aantal bezoekers. Er zijn ook resorts die vooral sturen op zoveel mogelijk bezoekers. Dat moet je heel efficiënt regelen, want anders bestaat de kans dat je slachtoffer wordt van je eigen succes.’’

IWR

Uit honderden beoordelingen op onder meer Zoover, Facebook en Trip Advisor blijkt dat vooral de acht Nederlandse wellnesscentra die onder moederbedrijf IWR (International Wellness Resorts) vallen, veel kritiek krijgen. Bezoekers klagen over de drukte, gebrek aan service en hoge horecaprijzen. Het gaat onder meer om resorts als Elysium in Bleiswijk, Spa Weesp en Veluwse Bron in Emst. De organisatie telt meer dan 1100 medewerkers en met meer dan 1 miljoen bezoekers op jaarbasis is IWR marktleider in de Nederlandse wellnesswereld.

IWR-woordvoerder Roos Landeweerd geeft aan dat de kritiek op de resorts door haar organisatie ter harte wordt genomen. ,,Natuurlijk doen we dat. We merken dat onze wellnesscentra populair zijn en dat we goed moeten sturen op het aantal bezoekers. Want te druk is voor niemand leuk. Sinds kort hebben we een nieuwe digitale techniek om onze gasten beter te spreiden. Als te druk dreigt te worden met reserveringen, geeft onze site dat duidelijk aan en krijg je de optie om bijvoorbeeld na 16.30 uur te komen.’’ Ze geeft toe dat het vinden van voldoende personeel met name bij grotere resorts als Elysium lastig is. ,,We hebben daar echt veel mensen nodig om het iedereen naar de zin te maken. We kennen de klachten, maar we krijgen gelukkig ook nog steeds veel positieve reacties’’, aldus Landeweerd.

Volledig scherm wellness © dreamstime

Bussloo

Ook bij Thermen Bussloo in Voorst (bij Zutphen) merken ze dat een dagje wellness enorm populair is. Deze accommodatie valt net als Thermen Soesterberg onder het Quality Wellness Resort, het bedrijf van de familie Dolman. Deze sauna’s scoren juist nauwelijks slechte reviews. Woordvoerder Frank Veldwachter benadrukt dat het binnen de perken houden van het aantal gasten van groot belang is voor een succesvol saunabezoek. ,,Wij moeten helaas regelmatig nee verkopen. We merken dat door economische voorspoed en toename van stress, Nederlanders vaker bij wellnesscentra aankloppen. Het aantal aanvragen stijgt, maar we laten echt maar een beperkt aantal mensen per dag toe. Juist om te voorkomen dat het te druk wordt en je niet goed meer kan ontspannen. Zeker als het slecht weer wordt, staan we extra op de rem, want dan weet je dat de mensen niet naar buiten kunnen om te relaxen. Het is een hele operatie om dat goed te regelen, maar wel essentieel om kwaliteit te te bieden.’’

Nieuw resort

Quality Wellness Resort bouwt op dit moment zijn derde complex, in de buurt van Wijchen. ,,We gaan in mei open, het heeft dezelfde grootte als Soesterberg en Bussloo. Bij onze drie centra is er straks ruimte voor 900.000 bezoekers per jaar’’, aldus Veldwachter. Volgens onderzoeker Lennert Rietveld van Van Spronsen & Partners is de wellnessmarkt in Nederland nog niet verzadigd. ,,Er is ruimte voor nog een paar nieuwe centra.’’ De brancheorganisatie voor sauna’s, VNSWB, wil niet reageren op de huidige stand in saunaland. Het bestuur verwijst naar de bedrijven zelf.

Volledig scherm Een zoutwaterbad in Thermen Bussloo. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers