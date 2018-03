'Sauna's worden geïnspecteerd op camera's in kleedruimtes'

Hoogzwangere vrouw heeft geen recht op eigen verloskundige

14:52 Een poging van een hoogzwangere vrouw om via de rechter begeleiding van haar eigen verloskundige bij de aanstaande bevalling af te dwingen, is mislukt. De rechter in Breda bepaalde vrijdag dat ziekenhuis Bravis in Roosendaal niet aan de wens van de vrouw tegemoet hoeft te komen en de verloskundige geen toegang tot het ziekenhuis hoeft te verschaffen.