Scanauto nieuw wapen in strijd tegen terroristen en autodieven

VIDEO Onrustige avond op Urk: meerdere branden en vuurwerk afgestoken

12:41 Op Urk was het gisteravond onrustig. In het vissersdorp braken meerdere brandjes uit. De onrust werd veroorzaakt door met name een groep jongeren. Burgemeester Cees van den Bos vindt de situatie ‘uitermate triest’.