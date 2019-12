-schaamte gekozen tot Onze Taal-woord van 2019

Het achtervoegsel -schaamte is gekozen tot het Onze Taal-woord van 2019. Na vliegschaamte kwamen ook de woorden babyschaamte, bezorgschaamte, vleesschaamte en ga zo maar door. Het werd een steeds vaker gebruikt achtervoegsel en kreeg in de verkiezing 20 procent van de stemmen.

Dat maakte de directeur van Onze Taal, Vibeke Roeper, bekend in het radioprogramma De Taalstaat.

-schaamte is dit jaar in vele verbanden gebruikt. Volgens het Genootschap Onze Taal is het een ‘steeds vaker gebruikt achtervoegsel waarmee men aangeeft dat men zich schaamt over de in het eerste deel van het woord genoemde zaak, naar analogie van vliegschaamte’.

Brexitmoe

Met 17 procent eindigde het woord brexitmoe op de tweede plaats, met slechts twee stemmen verschil gevolgd door stikstofcrisis. De termen boerenprotest, boerkabuddies (mensen die boerkadraagsters willen beschermen op straat), jagger (actieve oudere), klimaatstaking, treintrots en vrouwenquotum bleven buiten de top-3. Ook het woord boomer haalde die top niet, hoewel het onlangs nog woord van het jaar werd in de verkiezing van Van Dale. Het is de aanduiding van een ouder persoon met achterhaalde standpunten.

Zo’n 10 procent van alle 22.000 leden van het Genootschap Onze Taal heeft gestemd. Directeur Roeper over het winnende woord: ,,Het zegt in kort bestek veel over het groeiende ongemak dat we voelen bij milieubelastende keuzes. Daardoor karakteriseert -schaamte heel goed het jaar, dat voor een groot deel in het teken stond van klimaatdiscussies. Maar ook in talig opzicht heeft -schaamte een aardige kant: het kan overal achter geplakt worden.”

Freek de Jonge

In het radioprogramma van presentator Frits Spits werd ook bekendgemaakt dat Cabaretier Freek de Jonge is uitgeroepen tot Taalstaatmeester van 2019.

De prijs, een gouden penning, wordt toegekend aan de man of vrouw die zich dit jaar het beste heeft uitgedrukt in gesproken en/of geschreven woord. Andere genomineerden waren politiek commentator Wilma Borgman en de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem. De prijs is een initiatief van het radioprogramma en Genootschap Onze Taal.