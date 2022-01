Schaatsbond richt Gilde voor IJsmeesters op: ‘Kennis van schaatsijs bewaren’

Nederlandse cultuur

Schaatsen op natuurijs ‘zit in het hart van de Nederlandse cultuur', stelt de KNSB. ,,Het staat zelfs op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Maar was er nog geen plek waar alle kneepjes van het vak bij elkaar kwamen”, aldus Rens Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs van de schaatsbond. ,,Dat is het belangrijkste wat we gaan doen: het vakmanschap ophalen bij, en delen met, bestaande en nieuwe ijsmeesters. In de komende jaren zal je daardoor zien dat de ene baan in Friesland wat gaat leren van de andere in Zuid-Holland. En dat de techniek die in Brabant wordt gebruikt, ook toepasbaar is in Drenthe.”