Schaatsen op natuurijs? Vergeet het maar!

De kans op schaatspret is verder afgenomen. Op de ijsgroeimodellen van Weerplaza is te zien dat alleen het noordoosten nog een kleine kans maakt.

Gisteren berichtten we al dat de kans op schaatsen op natuurijs deze week heel klein is. Die kans is volgens weerman Wilfred Janssen alleen nog maar kleiner geworden. De eerste dagen moet het water eerst goed afkoelen en daarna dikt het ijs te weinig aan.

Om veilig te kunnen schaatsen is zo'n 4 tot 8 centimeter ijs nodig. Om met veel mensen op het ijs te staan is zelfs meer dan 8 centimeter nodig. Voor een Elfstedentocht geldt zelfs een minimale ijsdikte van 16 centimeter. Op een ondergelopen weiland of een ondergespoten baan zit je met een paar centimeter al veilig. ,,Misschien kan daar donderdag wel op geschaatst worden in de vroege ochtend, maar later op de dag wordt dat alweer lastig'', zegt Janssen.

Op veel plekken krijgen we te maken met lichte of matige nachtvorst tot -6 graden. Pas op vrijdag zal het ijs naar verwachting alleen in het noordoosten aangegroeid zijn tot vier centimeter. Echter, richting het weekend naderen alweer storingen met neerslag en ook de dagtemperaturen boven nul werken de ijsgroei alleen maar tegen. Het is dus nog maar de vraag of zelfs het noordoosten van Nederland vrijdag de schaatsen onder kan binden.

Wat voor neerslag er komend weekend gaat vallen is nog onbekend. Janssen: ,,Afhankelijk wat de temperaturen doen, maar sneeuw is niet helemaal uitgesloten.''

Volledig scherm In het midden van Nederland groeit het ijs pas vanaf woensdagnacht aan. © Weerplaza

Volledig scherm In het noordoosten groeit het natuurijs, maar is het genoeg om op de sloten te kunnen schaatsen? © Weerplaza

Een schrale troost: de zon komt deze week wel veel tevoorschijn op veel plaatsen. ,,Iedere regio krijgt wel één of meerdere dagen zonneschijn, dat hadden we ook wel nodig na dat grauwe winterweer.'' Janssen vertelt dat het in tijden niet zo somber is geweest. ,,Er zijn twintigers die zo'n winter voor het eerst meemaken.''

Het is wel belangrijk goed voorbereid te zijn op de komende nachtvorst. Leidingen, de buitenkraan, planten en moestuintjes hebben bescherming nodig. En ook boetevrij autokrabben blijkt een kunst. Tips vind je hier.