Schaatsliefhebbers opgelet! Hier kun je dit weekend (veilig) schaatsen

Dat is nu al op veel plekken het geval. Schaatsers lopen flinke kans op afgesloten wegen te stuiten in de buurt van het ijs. Vandaag namen de gemeenten Wijdemeren en Steenwijkerland al maatregelen om de toestroom aan schaatsers aan banden te leggen.



Rond de Loosdrechtse, de Ankeveense en de Kortenhoefse Plassen zijn wegen afgesloten. De dorpen Dwarsgracht en Belt-Schutsloot in de Kop van Overijssel zijn alleen nog toegankelijk voor inwoners en ook rond Giethoorn zijn wegen afgesloten. De brandweer Gooi en Vechtstreek raadde schaatsers vanmiddag dringend aan om thuis te blijven. ,,Het ijs is onbetrouwbaar en het is veel te druk.”



Het zijn zeer populaire schaatsgebieden waar gewoonlijk veel toertochten zijn. Die mogen nu vanwege de coronamaatregelen niet worden georganiseerd. Toch werd het vandaag zo druk in het gebied dat burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland ingreep. Morgen zal op sommige wegen in zijn gemeente eenrichtingsverkeer worden ingesteld. Rond de plassen gelden parkeerverboden langs de oevers. De politie zal foutparkeerders laten wegslepen, waarschuwt Wijdemeren.



Handhavers zullen controleren op het naleven van coronamaatregelen. Koek-en-zopie is op het ijs verboden, maar de plaatselijke horeca mag wel afhaalpunten openen. Bij die afhaalpunten zijn tafels en stoelen uit den boze en het mag er niet te druk zijn. Bovendien geldt op en rond de plassen vanaf morgen een alcoholverbod.