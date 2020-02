Schade door de storm: wat kun je claimen bij de verzekeraar en wat valt onder eigen risico?

Wordt stormschade altijd vergoed door de verzekering?

Het antwoord is nee. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de verzekeringen die je hebt afgesloten. Maar wees gerust: volgens het Verbond van Verzekeraars dekken de meeste particuliere woonhuisverzekeringen schade door storm. Anders is het wanneer er een boom op je auto valt. Met alleen een WA-verzekering heb je pech. Ben je casco of allrisk verzekerd dan kun je de schade wel vergoed krijgen.



Een opstalverzekering verzekert de herbouwwaarde van je woning en één van de mogelijke schadeoorzaken is storm (naast onder meer brand, bliksem en inbraak). Denk bij stormschade aan bomen of takken die op je huis vallen, vallende dakpannen en omgevallen schuttingen. Ook waterschade, zoals lekkages of ondergelopen kelders door noodweer, vallen hieronder.



Bij alleen een inboedelverzekering zijn claims van stormschade vaak lastiger. Verzekeraars zijn niet happig op claims van spullen zoals meubelen of bloempotten die zijn achterlaten in je tuin. En er geldt bovendien vaak een eigen risico.