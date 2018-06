Schalke 04: Wij gaan iets terugdoen voor teleurgestelde kinderen

Dit weekend bleek dat vele honderden kinderen konden fluiten naar een Schalke 04-voetbalclinic, omdat het bedrijf dat die clinics in Nederland organiseerde zijn eigen faillissement meldde. De ouders van de kinderen hadden in de meeste gevallen al betaald, een bedrag tussen de 70 en enkele honderden euro's. Minstens 30 Nederlandse amateurclubs hadden een clinic van Schalke auf Tournee op de agenda staan. Ook in België zijn verenigingen gedupeerd.

Een woordvoerder van Schalke stelt nu tegenover deze site dat de overeenkomst met Sporting Events, dat gevestigd is in Haulerwijk, al enkele weken geleden is opgezegd. ,,We kregen van ouders diverse signalen dat het bedrijf niet al zijn afspraken nakwam. Ieder kind dat meedoet aan de training, zou bijvoorbeeld een Schalke-shirtje moeten krijgen. Dat gebeurde niet altijd, terwijl er wel voor was betaald. Daarop hebben we de licentie ingetrokken."

Procedure

Schalke is inmiddels een juridische procedure gestart tegen het bedrijf. ,,We hebben veel geld van ze tegoed, maar kunnen geen contact meer met de eigenaar krijgen. Bovendien heeft Sporting Events ons reputatieschade bezorgd. Het eerste waar mensen aan denken als ze horen van dit nieuws, is Schalke 04. Terwijl wij er niks aan kunnen doen dat de kampen niet doorgaan en dat de ouders hun geld kwijt zijn."

De Duitse club is duidelijk: de financiële schade is de verantwoordelijkheid van het Friese bedrijf. ,,Ze werkten slechts onder onze licentie. Wij kunnen de ouders die al betaald hebben, niet terugbetalen. Wij krijgen zelf ook nog geld van Sporting Events."

Wel denkt de Duitse topclub na over een andere manier van compensatie. ,,We weten nog niet precies wat, maar je zou kunnen denken aan een rondleiding door de Veltins Arena of een training met mensen van Schalke."

Om dat goed te regelen, moet Schalke wel beschikken over de contactgegevens van de betrokken clubs. ,,Dat is ook onderdeel van onze juridische procedure: wij willen weten welke clubs gedupeerd zijn, zodat we dit goed kunnen oplossen."