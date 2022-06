Schatrijke vastgoedmagnaat Peter B. moet halfjaar de cel in voor belastingfraude

Peter B. wordt, samen met zijn jongere broer Mark, gerekend tot een van de grootste spelers op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Vanuit een hagelwit pand aan de rand van het Vondelpark bestieren ze hun maatschappij Overvast. Die firma bezit veel panden op A-locaties als de P.C. Hooftstraat en het Max Euweplein. De broers verkopen naar eigen zeggen ‘bijna nooit’, maar gaan voor forse huuropbrengsten.

Vanwege hun luxueuze uitspattingen worden de twee ook wel ‘the Fabulous Baker Boys’ genoemd. Beiden bewonen riante villa’s aan de Amstel, waarvan één met glazen fitnessruimte in de tuin. De broers worden door zakentijdschrift Quote geschat op een vermogen van 130 miljoen euro. In december 2016 gaven ze een zeldzaam interview aan het zakenblad. Daarin gaven ze aan het liefst onder de radar te opereren. ,,Iedereen die zaken met ons wil doen kan zo onze cijfers opvragen en zien dat het goed is,” zo stelden de broers bij die gelegenheid.

Huwelijk met fotomodel

Ondanks hun publiciteitsschuwe houding geniet Peter B. internationaal enige bekendheid vanwege zijn huwelijk met het Russische fotomodel Natasha Poly. Zo zijn er op internet nogal wat foto’s terug te vinden waarin hij met haar poseert op de rode loper.

Broer Mark werd in het verleden door de politie gehoord over een vermeende afpersing door Willem Holleeder. Hij ontkende te zijn afgeperst. In maart 2012 moest hij zijn wapenvergunning en twee vuurwapens inleveren, nadat hij door de politie was ontboden. Bij die gelegenheid werd hij ondervraagd over zijn vriendschap met crimineel Danny K. die hij onder meer bezocht in de gevangenis. Mark B. beloofde daarop dat hij het contact zou verbreken.

In 2015 bracht de Fiod een bezoek aan de broers vanwege verdenking van belastingontduiking. De verdenking draaide om een samengevoegd winkel- en kantorenpand op de Kalverstraat en het Rokin. In 2011 hadden de broers dat pand op 8,5 miljoen euro laten taxeren, vlak voordat ze dat vanuit hun bv overhevelden naar hun privébezit. Die prijs was te laag. Volgens de belastingdienst was het pand bijna 10 miljoen euro meer waard. Daardoor werd te weinig overdrachtsbelasting betaald. Met de transactie werd de belastingdienst voor 1.225.020 euro benadeeld.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelt Peter B. nu tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur. Eerder had het Openbaar Ministerie 12 maanden geëist. De reden dat de straf lager uitvalt, ligt mede in het feit dat de transactie van het bedrijfspand tien jaar geleden plaatsvond. Er zijn volgens de rechtbank daarnaast geen aanwijzingen dat Peter B. zich in de tussenliggende periode vaker schuldig zou hebben gemaakt aan fraudedelicten. Daarnaast is hij nooit eerder veroordeeld voor een misdrijf.

De strafzaak tegen Mark B. was al geseponeerd vanwege zijn beperkte rol en gebrek aan bewijs.