Schietpartij Amsterdam: ruzie om parkeerkaart

De man die vannacht is doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam, is Orpheo Gefferie uit Almere. Gefferie had een strafblad, maar stond niet bekend als zware crimineel. De aanleiding voor de schietpartij zou futiel zijn: een ruzie bij de parkeerautomaat.

De schietpartij was rond 4.20 uur, in een parkeergarage nabij het Rembrandtplein in Amsterdam. Orpheo Gefferie werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Hij laat een zoontje na.

Het was druk in de garage met gasten die uit een nabijgelegen club kwamen. Ooggetuigen zeggen dat ze de schutter met anderen in een auto zagen vluchten. De politie vond die auto uiteindelijk en arresteerde de vier inzittenden: drie Amsterdammers van 20, 21 en 24 jaar en een vrouw van 22 uit Diemen. Zij zaten vanmiddag nog vast. De recherche onderzoekt of één van hen inderdaad de schutter is.

De laatste jaren verbleef Gefferie afwisselend in Almere en Suriname. Enkele jaren geleden werd hij tot vier jaar cel veroordeeld voor een woningoverval. Tegen die veroordeling liep nog cassatie. Als jongere werd hij gepakt voor straatroven. In 2017 stond hij terecht voor een vernieling in Amsterdam. ,,Ik kende Orpheo als een vriendelijke, voorkomende man”, zegt zijn strafadvocaat Veerle Hammerstein. ,,De laatste jaren was hij volgens mij niet meer in beeld bij politie en justitie.”

Nachtklok

Het is niet de eerste keer dat er in deze parkeergarage is geschoten. In september vorig jaar mondde een ruzie op straat uit in een schietpartij in de parkeergarage The Bank. Daar raakte een 24-jarige man zwaargewond.

Een overbuurman die niet bij naam genoemd wil worden, hoorde vannacht knallen en zegt al eerder aan de bel te hebben getrokken bij de gemeente. ,,Er moet iets gebeuren, een strengere aanpak, een nachtklok, meer politie. Er is elk weekend wel iets aan de hand hier.”

Op sociale media wordt iemand van een criminele groep uit Amsterdam-Zuidoost als de schutter aangewezen. Hij ontkent echter stellig elke betrokkenheid bij de schietpartij en heeft zich bij de politie gemeld. Hij zou in de buurt zijn geweest omdat hij ook naar de club was geweest.