Schietpartij bij carwash leest als bloederig horrorscript: kind van passant onder dashboard verstopt

RIVM meldt 10.211 nieuwe besmettin­gen, soortgelij­ke aantallen in Brabant als gisteren

25 oktober De afgelopen 24 uur zijn er 10.211 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers, die zojuist bekend zijn gemaakt. Het is lastig in te schatten hoe de nieuwe cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen dagen. Door een storing in de GGD-systemen werden gisteren fors minder coronabesmettingen gemeld dan de dagen daarvoor: 8.669. In Brabant kwamen er 1272 nieuwe coronagevallen bij, een dag eerder waren dat er 1286.