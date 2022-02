Schietpartij in metro onder de ogen van passagiers: ‘Ruzie in drillrapscene uitgevochten in coupé’

Valentijns­dag met een rouwrand: Annelies bracht kroegtij­ger Frank ‘thuis’, maar de liefde mocht maar drie jaar duren

Valentijnsdag heeft voor sommigen een rouwrand. Zoals voor Doetinchemmer Frank Overgoor, die zijn grote liefde juist verloor. Hij herdenkt vandaag zijn Annelies, die in oktober 2020 overleed aan kanker. Journalist Erik Hagelstein ontmoette Frank onlangs op vakantie in Spanje. Het verhaal van een eeuwige vrijgezel, die zijn grote liefde in de kroeg vond.

14 februari