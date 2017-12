Schijndelse gewond bij aanvaring cruiseschip: 'Mijn moeder viel door de klap uit bed'

,,Ook mijn vader is erg geschrokken. Er gebeurt nogal iets. En het zijn bijna allemaal mensen van boven de zeventig.'' Vanmorgen belden zijn ouders Carlo in alle vroegte om te voorkomen dat hij het nieuws over het verongelukte cruiseschip uit de media zou moeten vernemen.



Vorige week vrijdag zette Carlo uit Schijndel zijn ouders op de boot in Arnhem. Het 101 meter lange cruiseschip was gisterenavond op de terugweg naar Nederland. De boot van het bedrijf Scylla staat geregistreerd in Basel en telde 129 opvarenden, van wie er 26 tot de crew behoorden. Het schip is voltooid in 1995 en compleet gerenoveerd in 2007. Over de oorzaak van de aanvaring is volgens de eigenaar van de cruiseboot nog niets duidelijk. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar het ongeval.