Schildpad die per post naar opvang werd gestuurd is weer bijna helemaal beter

De schildpad die begin november per post naar de schildpaddenopvang in het Friese dorpje Harkema was gestuurd, maakt het goed. ,,Ze is weer helemaal opgeknapt”, aldus de opvang.

De schildpad werd door een postbode bij de opvang afgeleverd in een doos. Ze zat in een handdoek gewikkeld in haar eigen urine en was doodziek. Zo bleek ze een longontsteking en parasieten te hebben. Een paar weken later maakt de geelwangschildpad het al stukken beter. ,,Ze zwemt nog wel een beetje scheef”, zegt een medewerker van de opvang. ,,Dat komt door de longontsteking, daardoor is ze niet meer in evenwicht.”

Nadat de Friese opvang een bericht over de schildpad had gedeeld op Facebook doneerden veel mensen geld voor de behandeling. Ze krijgt nog slijmoplossers en andere medicijnen, maar komt er waarschijnlijk weer helemaal bovenop. ,,Er is een paar honderd euro binnengekomen voor de behandeling en daar zijn we heel blij mee.”

Verboden

De geelwangschildpad, een soort die onder de lettersierschildpadden valt, is sinds 2016 verboden in Nederland. De schildpad zal de rest van haar leven daarom bij de opvang blijven. ,,Er is ook weinig vraag naar dit soort schildpadden. Ze kunnen erg groot worden en worden daarom veelal in de natuur gedumpt.”

Het vrouwtje is volgens de opvang rond de 20 jaar oud. Haar soort kan over het algemeen tussen de 30 en 40 jaar oud worden.

Niet als huisdier

De opvang pleit ervoor geen schildpadden als huisdier te nemen. De dieren zijn duur in onderhoud, hebben veel verzorging nodig en worden erg oud. De meesten schildpadden worden gedumpt in de natuur en lijden daar jarenlang totdat ze doodgaan van de honger en kou.

Via PostNL wordt geprobeerd om te achterhalen waar de schildpad is ingeleverd. PostNL laat weten dat het verboden is om levende dieren te versturen via de post en in pakketten. Volgens het postbedrijf kan de politie gegevens opvragen om achter de afzender te komen.

De schildpad lag ook even in een couveuse. © Stichting Schildpaddenopvang Nederland