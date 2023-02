Schimmel aan de muur, een kamer voor 900 euro: honderden protesteren tegen woonbeleid

De demonstratie begon met toespraken en op het programma staat ook een mars. Volgens een verslaggever ter plekke is de sfeer gemoedelijk. Tijdens de toespraak op het podium zei de organisatie dat de opkomst lager is dan de vorige keer, in 2021. Toen deden zo’n 18.000 mensen mee aan het woonprotest in het Amsterdamse Westerpark. “Maar dat maakt niet uit want het gaat erom dat we ons statement maken.”

Kamer voor 900 euro per maand

Een van de demonstranten is de 19-jarige Pippi uit Dordrecht. Zij zegt dat ze noodgedwongen bij haar ouders woont omdat ze geen betaalbare woning in Amsterdam kan vinden. Volgens haar is het een ‘puinhoop’ op de woningmarkt. Ook zegt ze gezocht te hebben naar een kamer in de hoofdstad voor een stage, maar alleen een kamer bij een thuiszittende vrouw te hebben gevonden voor 900 euro per maand.

“Ik ben hier omdat ik twee jaar geleden acht maanden geen kamer kon vinden in Den Haag”, zegt een studente uit Zwitserland die anoniem wil blijven. “Omdat het zo moeilijk was, moest ik weer terug naar mijn ouders in Zwitserland.” De studente zegt inmiddels wel een kamer te hebben gevonden, ‘maar wel met schimmel op de muren’.

De organisatie van de bijeenkomst stelde in de aankondiging dat ‘het aantal dak- en thuisloze mensen niet is afgenomen, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet is toegenomen en miljoenen huurders nog iedere dag leven met de gevolgen van veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector'. Volgens de organisatie staan er in Nederland ‘talloze panden leeg, ten behoeve van grote retailbedrijven en vastgoedbeleggers’.

Volledig scherm Demonstranten tijdens een woonprotest op de Dam. © ANP

Mars

Eerder werd bekend dat de route voor de mars is aangepast omdat de organisatie niet akkoord is gegaan met de voorwaarden van de zogenoemde driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef. De organisatie wilde vanaf de Dam door de Kalverstraat lopen, maar later werd bekend dat de mars vanaf de Dam over het Rokin naar het Waterlooplein gaat.

De autoriteiten waren bang dat de veiligheid door een hoge opkomst en drukte, vanwege onder meer de voorjaarsvakantie, in het geding zou komen. De demonstranten mochten alleen in groepen van 400 mensen per keer door de Kalverstraat met een maximumaantal van 2000 deelnemers. Dat wilde de organisatie van het woonprotest niet.

Een woordvoerster van het woonprotest meldt dat de mars door de lagere opkomst mogelijk toch door de Kalverstraat kan worden gelopen.

In 2021 liep een groot woonprotest in Rotterdam uit de hand. Dat protest was vreedzaam totdat de politie een groep anarchisten in de mars probeerde te isoleren. Het politieoptreden heeft na afloop veel kritiek gekregen.

