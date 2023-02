Schiphol haalt alweer bakzeil: toch weer maximum aan aantal reizigers

Schiphol moet in de drukke meivakantie en zomer mogelijk toch weer een maximum instellen voor het aantal reizigers dat dagelijks kan vertrekken. Dat komt omdat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog steeds honderden mensen tekort komen. Dit in tegenstelling tot wat Schiphol twee weken geleden nog stelde: er zou na maart geen limiet meer zijn op het dagelijkse aantal reizigers.

Als ze de afhandelbedrijven dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost, dan zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen, bevestigt een woordvoerder na uitspraken van Schiphol-topman Ruud Sondag in Het Financieele Dagblad. ,,We hijsen de rode vlag. We gaan interveniëren want het gaat niet goed. We hebben met iedereen gesproken over een oplossing van dit personeelstekort en niets helpt", aldus Sondag tegenover het FD. De verwachting is dat Schiphol eind volgende week een beslissing neemt over het aantal dagelijkse reizigers.

Op 18 januari liet interim-topman Ruud Sondag echter nog weten dat er onder meer genoeg beveiligers waren geworven om problemen en chaos, zoals die van vorig jaar, te voorkomen. Sondag zei toen onder meer in een verklaring: ,,Het ziet er goed uit richting meivakantie. Vanaf de start van het seizoen 2023 eind maart gaan we verder opschalen en dat gaan we op een verstandige en gefaseerde wijze doen, in het belang van de reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen. We gaan geen risico’s nemen. Wij willen weer de kwaliteit en zekerheid bieden die iedereen van Schiphol mag verwachten.”

Het idee was dat vanaf 26 maart Schiphol opbouwend van 50.000 naar 71.000 vertrekkende reizigers per dag zou gaan. De luchthaven verwacht in de meivakantie 3,5 miljoen vertrekkende passagiers. Verder dan de meivakantie wilde de luchthaven toen nog niet kijken.

Chaos en wachtrijen

Schiphol kampte vorig jaar met problematische en chaotische wachtrijen door een gebrek aan beveiligers bij de securitycheck. Op sommige dagen liepen de wachttijden zo hoog op dat passagiers hun vlucht misten en luchtvaartmaatschappijen reizen moesten schrappen. Om de doorstroom van passagiers op Schiphol door te laten gaan, beperkten luchtvaartmaatschappijen met duidelijke tegenzin het aantal passagiers.

De beelden van de luchthaven gingen de hele wereld over. Daarop besloot Schiphol een aantal maatregelen te nemen. Zo is zij onder meer een wervingscampagne gestart om meer beveiligingsmedewerkers te werven. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden voor deze groep medewerkers verbeterd.

Een woordvoerder bevestigt nu dat Schiphol nog niet uit de problemen is. Inmiddels zijn er al veel beveiligers aangenomen, waardoor de beveiliging straks waarschijnlijk wel genoeg op sterkte zal zijn. In de bagageafhandeling en voor andere werkzaamheden zijn er alleen nog steeds honderden mensen te weinig.

Derde jaar met waarschuwingen

,,We moeten allereerst nog zien of de maatregelen in de beveiliging voldoende effect hebben,” zegt Jaap de Bie, de nieuwe FNV-campagneleider voor Schiphol in het Parool. ,,Maar in de afhandeling gaat het deze zomer mis als er niet op korte termijn een oplossing komt.” De Bie: ,,We waarschuwen nu voor het derde achtereenvolgende jaar voor moeilijkheden in de afhandeling. Maar de problemen blijven. Afhandeling is net zo cruciaal als beveiliging. Als de kist niet wordt weggesleept, vertrekt hij niet. Als de slurf niet wordt aangehaakt, kan er niemand aan boord. Als er te weinig platformpersoneel is, gaan de koffers niet mee.”

