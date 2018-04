Schiphol op slot na chaos door stroomstoring

De maatregelen zijn nodig om de drukte op het vliegveld tegen te gaan. De storing met het inchecken is veroorzaakt door een eerdere stroomuitval. Op foto's op sociale media is te zien dat lange rijen mensen in de aankomsthal staan te wachten. De luchthaven meldt op Twitter dat er zondagochtend vroeg een tijdelijke stroomstoring was. De elektriciteit is hersteld, maar het systeem om reizigers in te checken werkt nog niet.