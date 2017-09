Schiphol ziet groeimogelijkheden ondanks toename overlast

Onstuimig herfstweer op komst! Met dank aan orkanen Maria en Lee

16:53 Geniet nog maar even van het zonnetje, want onstuimig herfstweer is in aantocht. Dat is het gevolg van de restanten van de orkanen Maria en Lee. De twee orkanen maken geleidelijk koers richting het noordoosten en komen in afgezwakte vorm bij ons uit.