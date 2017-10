Schokkende mensensmokkel: 7000 euro voor ritje onder de motorkap

'Oehoeman' laat met diefstal geit weer van zich horen

14:34 De diefstal van een geit, van een computer en dan ook nog vernielingen bij zorginstelling Dimence in Deventer: Jeroen V. (40), die in 2013 nationaal bekend werd als de Oehoeman, had vandaag heel wat uit te leggen aan de politierechter.