Scholen willen leraren zelf gaan testen via commerciële bureaus

Dat zeggen de sectororganisaties van basis- en middelbare scholen, PO- en VO-raad. Deze week willen ze een toezegging dat het kabinet mensen met vitale beroepen, waaronder leraren, versneld test. Ze zien met name in het noorden van het land de interesse in commerciële tests groeien. Daar zijn de eerste klassen naar huis gestuurd en online lessen hervat omdat leraren met verkoudheidsklachten thuiszitten.

Op LinkedIn proberen diverse basisschoolbesturen de handen al ineen te slaan om gezamenlijk honderd commerciële tests in te kopen. Voor bestuurder Geurt Morren van Ante in Flevoland is het een simpele rekensom. ,,Als we honderd tests inkopen, betalen we 1000 euro exclusief. Een dag vervanging kost me 300 euro. En als die vervanging nou nog te krijgen was, zou ik het doen. Maar er zijn geen invallers. Ik wil die kinderen niet naar huis sturen. De ouders zitten dan ook met een probleem”, verklaart de bestuurder.

Hij heeft al vier collega's gevonden die ook wel oren hebben naar de commerciële tests. ,,Natuurlijk wil ik liever dat leraren voorrang krijgen bij de teststraten. Maar zolang dat niet gebeurt, zitten leraren onnodig dagenlang thuis voor een verkoudheid. Dat is zonde en niet nodig”, betoogt Morren.

Voorrang

De PO- en VO-raad pleitten er vorige week al voor om leraren voorrang te geven in de teststraten. Tot dusver vingen ze bot. Daarom zien ze de schoolbesturen nu naar commerciële coronatests grijpen. Via die tests krijgen de leraren op dezelfde dag nog de uitslag. ,,De meeste scholen durven het niet hardop te zeggen, want onderwijsgeld is natuurlijk niet bedoeld voor zo'n test”, constateert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Maar tegelijkertijd snappen de sectorraden dat de bestuurders zelf een rekensom maken. Als ze collectief een test inkopen, kan de prijs zelfs op 75 euro komen te liggen. ,,We kunnen daar echt wel iets gezamenlijks voor opzetten”, zegt Paul Rosenmöller van de VO-raad, ,,maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? We delen de wens van het kabinet om de scholen open te houden, maar dan moet het wel leveren.”

Ook de PO-Raad vindt het ‘belachelijk’ dat scholen zelf dergelijke maatregelen moeten treffen. ,,Dit is een publieke taak. Als commerciële bureaus binnen een dag een test kunnen doen, moet toch ook via de teststraten kunnen. Zo werkt het niet”, aldus Den Besten.

Reizen

Er zijn leraren uit Amsterdam die naar Zwolle of Tiel moesten reizen om snel een test te kunnen laten doen. In Amsterdam moesten ze al twee dagen wachten op een afspraak. Vervolgens laat ook de uitslag nog 48 uur op zich wachten. Den Besten: ,,We horen verhalen van leraren die vijf dagen thuiszitten, terwijl ze echt niet doodziek zijn. Normaal zouden ze gewoon gaan werken. Vervolgens zit hun klas soms ook thuis, omdat het heel moeilijk is om vervanging te regelen.”

De eerste schoolbesturen zijn nu al aan het informeren wat de commerciële mogelijkheden zijn. Rosenmöller stelt dat het kabinet deze week met een oplossing moet komen, omdat de scholen anders hun eigen wegen bewandelen.

