Scholier Guus (17) wint schrijfwedstrijd Nieuws in de klas met brief over woningtekort

De 17-jarige Guus Philipse uit Oegstgeest heeft de schrijfwedstrijd van educatieplatform Nieuws in de klas gewonnen met zijn brief over het woningtekort. Voor de schrijfwedstrijd konden scholieren een ingezonden brief insturen. De beste brief werd geselecteerd door een vakkundige jury onder leiding van juryvoorzitter Özcan Akyol. Lees de winnende brief van Guus hieronder.

Woningen zijn in trek, maar starters zijn in nood

Help, hoe doe je de was? Daar hoef ik mij de komende tijd niet druk om te maken. De woningmarkt is oververhit en het lijkt onmogelijk om als starter aan een eigen huis te komen. Er zijn maar weinig woningen beschikbaar en dan hebben we het nog niet eens gehad over de absurde prijzen die tegenwoordig voor huizen betaald moeten worden. Als ik een rondje door de stad fiets zie ik genoeg lege panden waar helemaal niks mee gebeurt. Waarom maken we hier geen betaalbare woningen van? Het is tijd dat er wordt ingegrepen!

Hoe ziet mijn leven er over 5 jaar uit? Ik wil graag zo snel mogelijk het huis uit als ik klaar ben met de middelbare school, maar dat lijkt onmogelijk. Er zijn extreem weinig woningen beschikbaar voor een redelijke prijs. Huizen zijn in een korte tijd namelijk echt niet normaal duur geworden. We kunnen niet voor altijd bij onze ouders blijven wonen, dus de overheid moet met oplossingen komen. Wonen is immers een basisrecht. Prinsjesdag komt eraan en ik mag toch hopen dat het kabinet in de miljoenennota ook geld vrij gaat maken om nieuwe woonruimtes te creëren. Aan ruimte lijkt wat mij betreft in ieder geval geen gebrek te zijn. Er staan genoeg grote gebouwen leeg waarin makkelijk 50 appartementen gemaakt kunnen worden. Er moet door de staat geïnvesteerd worden in deze gebouwen. Ook lijkt er nog meer dan genoeg plek te zijn voor nieuwbouwwijken. Er moet meer gebouwd worden zodat er genoeg woonruimte is voor iedereen. Er moeten oplossingen komen.

Het is in de tijd waarin we nu leven onmogelijk geworden om aan een huis te komen als een starter. Dit mede doordat de overheid afgelopen jaren een enorm wanbeleid heeft gevoerd en alles maar gewoon zijn gang heeft laten gaan. Hierdoor zou je bijna denken dat als je nu nog geen huis hebt, je voorgoed te laat bent. Er moet nu dus een goed plan komen. Zolang er niet meer geld vrij wordt gemaakt om huizen mee te bouwen komt er geen oplossing. Ik hoef mij dan pas druk te maken om mijn eigen was als ik bijna bejaard ben. Er moet snel ingegrepen worden. Maar is de overheid daar niet al te laat mee?

