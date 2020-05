Scholieren maken zich zorgen over toekomst: 'Impact coronacrisis blijkt groot’

video Situatie middelbare school ‘verre van ideaal’: plek voor 8 tot 12 leerlingen per klas

7:10 Leerlingen van middelbare scholen kunnen na de heropening veelal slechts enkele lesuren per week in de klas aanschuiven. Doordat zowel leerlingen als hun docenten 1,5 meter afstand moeten houden, is er plek voor eenderde of een kwart van de scholieren.