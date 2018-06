School in Hoogeveen gaat oefenen op 'school-shooting'

Volgens de directeur neemt de school 'haar taak en verantwoordelijkheid op het gebied van (sociale) veiligheid serieus. Helaas horen en lezen we met enige regelmaat de berichten over ‘school shooting’ in de Verenigde Staten. In Nederland is een toename van dreiging op dit gebied reëel. Met deze oefening kunnen we onze BHV-trainingen en protocollen verbeteren, in nauw overleg met de hulpdiensten'.



De oefeningen worden steeds via de omroepinstallatie aangekondigd en ook weer afgekondigd. 'Omdat het de eerste keer is dat we een 'school shooting incident' waarheidsgetrouw gaan nabootsen, melden we dit van tevoren. Het moet voor alle studenten en medewerkers duidelijk zijn dat er sprake is van nabootsing', aldus de school in de brief aan de ouders en de leerlingen.



Na de oefening is opvang geregeld, iedere leerling kan in de klas met zijn docent praten en in de schoolkantine staan medewerkers van Slachtofferhulp klaar.



In een eerste reactie laat de Inspectie van het Onderwijs weten dat het aan scholen zelf is om te bepalen of oefeningen zinvol zijn.