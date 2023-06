School ‘in shock’ na verdrinking Chiara (13): ‘Wij zullen haar nooit vergeten’

Het 13-jarige meisje dat zaterdag is verdronken in een zwemplas in Alblasserdam, was een leerling van de internationale schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. Hier zitten tieners uit allerlei landen die de Nederlandse taal nog moeten leren.

In een verklaring op de website van het Dalton staat: ‘De school is in shock en leeft natuurlijk mee met de familie en nauwe vrienden van Chiara. Chiara kennen we als een vrolijk en lief meisje dat in haar klas een grote leegte achterlaat. Wij zullen Chiara nooit vergeten’.

Het meisje ging zaterdag met vriendinnen zwemmen bij het Lammetjeswiel in Alblasserdam en raakte vermist. Ruim een halfuur later werd zij gevonden onder het wateroppervlak. Reanimatie mocht niet meer baten.

,,Wij hoorden zaterdagmiddag van een leerling dat het om Chiara zou gaan en hebben dat geverifieerd bij de politie’’, vertelt Louis Jongejans van het Dalton. ,,We staan inmiddels ook in contact met haar ouders. De verslagenheid is groot, ook op school.’’

Al in het weekend vond er overleg plaats met de schoolpsycholoog. ,,De docenten proberen de kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Want het gaat om een kwetsbare groep die vaak al trauma’s heeft.’’

Onduidelijk of ze kon zwemmen

Waardoor Chiara in de problemen kwam, weet Jongejans ook niet. De politie houdt het op een ‘noodlottig ongeval’. Jongejans: ,,Ik weet niet of ze kon zwemmen, dus ik weet ook niet of dat een rol heeft gespeeld. Zwemles is niet iets wat standaard wordt aangeboden aan nieuwkomers. Het is geen onderdeel van ons lesprogramma. Dit is voor ons wel aanleiding om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.’’

Ook in Papendrecht, de woonplaats van het meisje, maakt het nieuws veel los. ,,Mijn diepste medeleven gaat uit naar haar ouders en familie dit met dit grote verdriet en gemis worden geconfronteerd’’, aldus burgemeester Margreet van Driel.

