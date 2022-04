School rouwt om dood van leerlinge (8) en haar moeder bij ongeluk: ‘Jong gezin is verscheurd’

Daisy en Jasper helpen wanhopige arrestan­ten: ‘Vuile teringlij­ers, riep hij. Toen was het stil’

Een arrestant die zichzelf van het leven probeert te beroven in zijn cel. Een man in een psychose die alleen nog maar kan schreeuwen. Een vrouw die vertíkt om het complex te verlaten of een jongen van nog geen 14 jaar oud die wordt binnengebracht. Politieagenten Daisy Winkel (35) en Jasper Jonker (36) werken op het arrestantencomplex in Houten. Dit is hun verhaal.

18 april