Schooljuf Astrid (24) treurt: dief stal haar diploma en nu wil China haar geen visum geven

De dief heeft waarschijnlijk geen idee, maar Astrid de Wolff zag vorige week na een auto-inbraak mogelijk haar toekomstdroom in duigen vallen. Komende maand wilde ze starten als lerares Engels op een privéschool in China. Maar dat gaat waarschijnlijk niet door, omdat het benodigde diploma is gestolen. Haar trip moet in elk geval worden uitgesteld.

,,Mijn toekomst ligt gewoon in duigen'', zegt de 24-jarige Tilburgse, die vandaag definitief te horen kreeg dat de Chinezen geen genoegen nemen met een kopie van haar diploma's. Het betekent dat ze nog een tijd zonder inkomsten bij haar ouders moet wonen. Want haar huis en haar baan had ze al opgezegd.

Slot opengebroken

Het belangrijke diploma lag vorige week maandag een paar uurtjes in de kofferbak van haar auto, samen met haar laptop. De kofferbak was netjes afgedekt, dus niemand kon de spullen zien in de tijd dat de Tilburgse even een hapje ging eten. En toch: toen ze terugkwam was het slot opengebroken.

In eerste instantie maakte ze zich druk om de laptop van 1.400 euro, die was meegenomen. Maar in de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat dat ene papiertje nog veel meer waard was. Ze wil lesgeven op een privéschool in China, een streng land als het aankomt op het verlenen van visa. Al maanden is ze bezig met het papierwerk. Vooral ook omdat ze een visum wil aanvragen waarvoor normaal gesproken alleen mensen met Engels als moedertaal voor in aanmerking komen. ,,Dat ging wel lukken, omdat ik goed Engels spreek. Maar ik lig daarom al onder een vergrootglas in China. Als ik dan ook nog aankom met andere documenten, nemen ze me niet meer serieus.''

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan ze een zogenoemde diplomaregistratie aanvragen. In Europa is dat een officieel document, maar in China wordt dat niet geaccepteerd.

Bijbaantje in Nederland

Vanaf het moment dat ze haar diploma kan inleveren, duurt het nog zeker vier weken voor ze haar visum krijgt. En op een school kan ze waarschijnlijk niet halverwege een semester instappen. De kans bestaat dat de school haar aanbiedt om in maart alsnog te beginnen, als ze tegen die tijd wel de juiste documenten heeft. Ze is in gesprek met haar oude hbo-opleiding om aan vervangende documenten te komen. Of dat lukt, en op welke termijn, is nog niet duidelijk. ,,Ik heb aardig gespaard om daar een goed leven te leiden. Maar ik moet nu de schade aan de auto betalen, het extra papierwerk kost veel geld, en ik heb nu geen inkomsten. Dat gaat me al gauw 2.000 tot 3.000 euro kosten. Dus misschien moet ik nu weer op zoek naar een bijbaantje in Nederland.''