Schrik en schade door brandbom bij dierenkliniek: ‘Onze apparatuur maak je niet zomaar met een doekje schoon’

Kamerlid Van Haga spant kort geding aan tegen LinkedIn: ‘Raar dat techbedrij­ven bepalen wat je mag vinden’

14:43 Het Tweede Kamerlid Wybren van Haga spant een kort geding aan tegen LinkedIn. Van Haga raakte eind vorig jaar zijn LinkedIn-profiel kwijt na een aantal kritische berichten over het coronabeleid van de Nederlandse overheid. In het kort geding, dat woensdag dient bij de rechtbank in Haarlem, eist de politicus dat LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk.