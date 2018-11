Schulden vanaf 2019 via één site inzichtelijk

podcast Het bizarre verhaal van Syriëgan­ger Laura H.

20:02 Twee jaar geleden werd Laura H. uit Zoetermeer in één klap de bekendste vrouwelijke Nederlandse Syriëganger. Opeens verscheen ze in een video van een Koerdische nieuwszender, ze bleek net een paar uur ontsnapt uit het kalifaat van IS. In een serie podcasts wordt nu verder ingegaan op haar leven: waarom vertrok ze naar Syrië, wat deed ze daar en hoe kwam ze weer terug.