Seksverslaafde rijinstructeur vergrijpt zich aan leerlinge en nichtje: ‘Pijn, schaamte, verdriet, onmacht’

Het Openbaar Ministerie vindt dat de Middelburger een celstraf verdient van 18 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. Ook vindt het OM dat hij een schadevergoeding moet betalen. Bij de strafeis woog de officier ook de ontucht mee die de man pleegde tussen 2007 tot medio 2010. Toen misbruikte hij zijn nichtje meerdere keren. Dat begon toen ze nog maar 4 jaar was.

De ex-rijinstructeur zou donderdag openheid van zaken geven, had hij beloofd. Alleen bleek hij niet bepaald spraakzaam en gaf hij onderuit hangend voornamelijk antwoorden op de vragen die de rechtbank hem stelde.

Zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag zou zich hebben afgespeeld in de periode van 1 december 2020 en midden december 2021. Hij was seksverslaafd, erkende de man. Tijdens de lessen reed hij naar afgelegen plaatsen waar niemand hem en zijn leerlinge kon zien. En op die momenten betastte hij de tiener. Eerst zat de instructeur aan haar borsten en van lieverlee ging dat verder. ,,Ik heb nog nooit gemerkt dat ze het niet wilde”, zei hij tegen de rechter.

‘Ik dacht niet aan de impact’

Dat het meisje destijds duidelijk aangaf dat ze het niet wilde, kon de ex-instructeur zich niet meer herinneren. En hij had er ook nooit over nagedacht. ,,Ik wist wel dat seksuele handelingen met een minderjarige strafbaar zijn, maar dacht niet aan de impact ervan”, gaf hij toe.

De jonge vrouw onderging het niet alleen zelf, ze moest ook bij hém ontuchtige handelingen verrichten. Dat het ‘over en weer gebeurde', zoals de verdachte beweerde, vond geen steun. Waarom het misbruik plaatsvond? ,,Ik wist dat ik mijn baan kon verliezen, maar het gaf spanning en ik deed het voor de kick. Kijken tot hoever ik kon gaan.”

Zijn werk raakte de Middelburger inderdaad kwijt, zelfs op staande voet. Plus dat zijn echtgenote de relatie verbrak. Tijdens de behandeling van zijn zaak werd duidelijk dat de instructeur meerdere slachtoffers had gemaakt, maar zij hadden geen aangifte tegen hem gedaan.

Naast zijn gedrag in de leswagen stuurde de Middelburger de jonge leerlinge ook diverse apps met intieme vragen, een filmpje waarin hij zichzelf bevredigde en hij verzond dickpics. In haar slachtofferverklaring maakte de inmiddels 19-jarige vrouw duidelijk wat zijn handelen bij haar allemaal teweeg had gebracht. ,,Pijn, schaamte, verdriet, onmacht. Als mijn familie en vrienden er niet waren geweest had ik hier nu niet gezeten en was het een nabestaandenverklaring. Ik weet nu dat het niet mijn schuld was.” De reactie van de verdachte was kort: ,,Ik wist niet dat het zo’n impact had. Het spijt me.”

Professionele hulp

Het nichtje van de man had al in 2008 aan haar ouders verteld over de ontuchtige handelingen door haar oom. Die kozen toen niet voor aangifte bij de politie, maar schakelden professionele hulp voor hem in. Het nichtje - nu 19 jaar - stapte alsnog naar de politie, nadat ze had vernomen dat haar oom zich als rijinstructeur had vergrepen aan een leeftijdsgenote.

De advocaat van de verdachte hield de rechtbank voor dat haar cliënt bij de politie direct openheid van zaken had gegeven, zelfs over zaken die nog niet bij de politie bekend waren. De Middelburger is inmiddels in therapie.

De rechtbank doet uitspraak op 13 april.