‘Sektemoeder’ Linda H. vandaag voor rechter voor doden van haar dochter Joëlle

Nu denkt justitie dat Linda haar dochter Joëlle een dodelijk middel heeft toegediend. Of dat ze Joëlle heeft aangezet tot zelfmoord. Linda opperde in het verleden - in een hang naar aandacht voor zichzelf - zelfs tegen haar eigen dochter (die posttraumatische dystrofie had) dat ze ‘beter euthanasie kon plegen’. Joëlle stierf in januari 2012 in haar eigen woning in Uitgeest. Ze was 29 jaar.