Serge (46) zou huurmoordenaar hebben ingeschakeld om buurman te doden: ‘Tijdens schieten aangestuurd’

Belasting­or­ga­ni­sa­ties willen einde aan gratis WOZ-be­zwaar via ‘no cure, no pay’-bedrijven

Het hele WOZ-systeem dreigt vast te lopen, de rechterlijke macht raakt verstopt door een tsunami aan bezwaren. En dat is de schuld van ‘no cure, no pay’-bedrijfjes, schrijven het Zeeuwse Sabewa en andere belastingorganisaties in een brandbrief aan de staatssecretaris. Die moet onmiddellijk ingrijpen, vinden zij.