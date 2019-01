Serie zware ongelukken met taxi's in Amsterdam: ‘Er zijn te veel chauffeurs’

Zaterdagnacht kwam in Amsterdam-West een fietser om het leven toen ze geschept werd door een taxi. In ruim een maand tijd veroorzaakten taxichauffeurs in de hoofdstad een serie ongelukken, met trieste gevolgen.

De 24-jarige vrouw zat op de fiets toen een taxi - zonder daklicht - haar schepte op de kruising van de Poeldijkstraat en de Heemstedestraat. Het ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. De 21-jarige taxibestuurder is aangehouden en wordt verhoord. Volgens De Telegraaf zou het om een Ubertaxi gaan.

Het is in Amsterdam het tweede dodelijke ongeval met een taxichauffeur in korte tijd. Op 6 december overleed een voetganger na een aanrijding op de Rozengracht met een Ubertaxi.

AT5 schrijft dat het ongeval van zaterdagnacht al het zesde zware ongeval in ruim een maand tijd is in Amsterdam. Het resultaat: twee doden, zeven gewonden. van wie sommigen zwaargewond. Opvallend is dat geen van de betrokken taxi’s een daklicht op hun auto hadden, stelt AT5.

Uber

In Amsterdam zijn daarom veel klachten over het rijgedrag van het grote aantal taxichauffeurs in de stad. Met name Uber moet het daarbij ontgelden. Het bedrijf, waarbij reizigers via een app een taxi kunnen oproepen, zou zijn chauffeurs aansporen lange dagen te maken, wat de rijveiligheid niet ten goede komt. Amerikaans onderzoek wees vorig jaar uit dat de komst van Uber heeft geleid tot meer dodelijke ongelukken.

Ook in maart 2017 veroorzaakte een Uberchauffeur een dodelijke aanrijding in de hoofdstad. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 240 uur tegen de chauffeur, die tijdens het ongeluk naar eigen zeggen actief was op de Uber-app. Uber zelf ontkent dat overigens.

Hubert Andela, secretaris van branchevereniging KNV Taxi, vindt het ‘niet kies’ om zich uit te spreken over het ongeval van zaterdagnacht. ,,Omdat ik de omstandigheden niet ken. Maar het lijkt er wel op dat het aantal zware ongevallen in Amsterdam stijgt. Het aantal taxichauffeurs in de stad is toegenomen, en de verkeersdrukte in het algemeen ook.”

Oververhit

Door de komst van Uber naar Amsterdam in december 2012 is de taximarkt in Amsterdam oververhit geraakt, stelt Andela. ,,Er rijden te veel chauffeurs die te weinig verdienen. Voor de stad is dat niet gunstig. Het leidt tot overlast voor de bewoners en onveiligheid in het verkeer. Daarom zijn we ook met de gemeente in overleg, om te kijken wat je daar aan zou kunnen doen.”