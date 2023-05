Serval na grote zoektocht in Hoogvliet gevangen, nog niet bekend of het dier kittens heeft

Nederland­se an­ti-apartheids­strij­der Klaas de Jonge (85) overleden

De bekende Nederlandse mensenrechtenactivist Klaas de Jonge is op 85-jarige leeftijd overleden. De Jonge werd in de jaren 80 bekend door zijn strijd tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Om aan arrestatie te ontsnappen verbleef hij maanden in een kamertje op de Nederlandse ambassade.