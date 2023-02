Shane (4) heeft een eetstoornis die zijn ouders tot wanhoop drijft: ‘Hij vraagt nooit om een snoepje’

Landelijke actiedag Tussen­stand Giro555 voor Turkije en Syrië: al ruim 28,6 miljoen euro

De opbrengst op Giro555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 28,6 miljoen euro, meldde actievoorzitter Michiel Servaes woensdag om 05.55 uur bij de aftrap van de landelijke actiedag. Die is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.