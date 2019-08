Shymo (19) vecht voor haar dromen: 'Ik wil niet nadenken over de dood’

Shymo's arts: ‘Dit medicijn is geen heilige graal’

In 2018 werd voor 329 miljoen euro opgehaald bij crowdfunding, waarvan een gering deel bedoeld was voor zieke Nederlanders. De beroepsvereniging voor oncologen en neurologen maakt zich zorgen over deze trend. Ze vrezen dat behandelaars in het buitenland een te rooskleurig beeld schetsen en de risico’s van de behandeling onduidelijk zijn.



Shymo’s arts, oncoloog Jasper van der Lugt van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, kent de kritiek maar volgens hem gaat het hier om een veilige en bijzondere studie. ,,Het gebeurt zelden dat er bescheiden positieve resultaten worden geboekt in een kleine groep patiënten bij een diffuus midline glioom, de tumor die ook Shymo heeft.’’ Hij refereert naar een studie onder 29 volwassen patiënten, eerder dit jaar. Bij een deel kromp de tumor of bleef die stabiel. Bij één patiënt was de kanker na veertien maanden zelfs verdwenen.



Houvast

,,Resultaten die enige houvast bieden’’, zegt de arts. ,,Maar dit medicijn is zeker geen heilige graal. De kans dat het niet aanslaat is nog altijd levensgroot. Er zijn nog weinig patiënten mee behandeld en de periode dat ze zijn gevolgd, is erg kort. Het is moeilijk te voorspellen bij wie het wel en niet werkt.’’



Hij zegt achter de keuze te staan van de familie om naar Amerika te gaan. Aan de studie doen acht à tien gerenommeerde ziekenhuizen mee. Shymo hoopt in Washington geholpen te worden.



Van der Lugt zou graag zien dat Nederland, of in elk geval een land in Europa meedoet aan deze studie met het bewuste medicijn ONC201, zodat patiënten er hier ook aan kunnen deelnemen. ,,Daar wordt hard aan gewerkt, maar is niet eenvoudig te bewerkstelligen. Het zal nog minimaal maanden duren.’’