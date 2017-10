Simpel pictogram op fietspad en het lampje gaat branden

Het werkt. Op vier avonden voordat de pictogrammen er waren, reed 42,8 procent van de fietsers met licht. Daarna werd weer vier avonden gemeten en toen fietste 55,5 procent met licht. De ANWB hoopt 60 procent te halen.



Van Tol: ,,Het is geen onwil, maar veel jongeren denken er gewoon niet aan. Vaak gaat het om een kapotte lamp of een lege batterij. De pictogrammen hebben we getest en het is echt een 'o ja momentje'. Je denkt aan je licht en je doet het ook áán of je stopt er die nieuwe batterij in. Het moet in de checklist in je hoofd komen: Heb ik mijn sleutels, portemonnee, telefoon? Doet mijn licht het?''



Fietsen zonder licht is levensgevaarlijk, blijkt uit gegevens van de Stichting Wetenschappelijk Orgaan Verkeersveiligheid (SWOV). Ongeveer 1 op de 5 fietsongevallen met ernstige gewonden gebeurt in het donker, omgerekend gaat het om zo'n 2.500 mensen.