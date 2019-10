Sinds gisteren weet ik dat ik, om te verdwijnen, maar een half uurtje hoef te rijden

Anorexiapa­tiën­te (19) ligt al anderhalf jaar vastgebon­den in bed in kliniek

6:01 Een 19-jarige anorexiapatiënte ligt al anderhalf jaar 24 uur per dag vastgebonden in een bed in een Nederlandse ggz-instelling. In een door haar gemaakt filmpje dat het tv-programma Zembla in bezit heeft, laat ze zien hoe ze met een ‘Zweedse band’ rondom haar middel, haar schouders, polsen en voeten gefixeerd ligt. De jonge vrouw, die met sondevoeding in leven wordt gehouden, ligt vast omdat ze een gevaar voor zichzelf vormt.