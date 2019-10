Sint weigert intocht met roetveegpieten in Veenendaal

Tientallen kogels veroorzaak­ten ‘hete herfst’ in Twente: broers voor rechter om acht moordpogin­gen

12:39 Tientallen kogels vlogen in het rond en een kapper werd met benzine overgoten. In de Almelose rechtbank begint vandaag het meest omvangrijke misdaadproces van de regio Twente: twee broers worden verdacht van in totaal liefst acht moordpogingen, die in de komende drie weken worden besproken.