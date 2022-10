Situatie asielzoekers Ter Apel ‘nog steeds schrijnend’

Zeker voor de meest kwestbaren - zoals baby’s, jonge kinderen, ouderen of zieke mensen - is de situatie ‘nijpend’, aldus de inspectie. Ook worden de risico’s vergroot doordat asielzoekers vaak verplaatst worden tussen crisisnoodopvanglocaties.

De inspectie roept de verantwoordelijke staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) en bestuurder Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op om al het nodige te doen om de verblijfssituatie te verbeteren van de mensen die in het aanmeldcentrum Ter Apel verblijven. ‘Dit is noodzakelijk om de gezondheid en het welzijn van de mensen daar te beschermen', schrijft de inspectie in een brief die afgelopen vrijdag is gestuurd naar Van der Burg en Schoenmaker.