Situatie gehandicapte Sabri schokt iedereen: ‘Waar is de overheid die kwetsbare burgers beschermt?’

LIVE | Recordaan­tal doden in India, Coronare­gels ver weg tijdens rellen in Duitsland

9:59 Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen in veel gevallen weer telefonisch een afspraak maken, meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De lockdown in de Indiase hoofdstad New Delhi wordt met een week verlengd. Dit in verband met de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen de voorbije dagen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.