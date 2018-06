Situatie kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet nog niet aan normen

Het regelmatige verhuizen geeft gezinnen onzekerheid en instabiliteit. De kinderen in de onderzochte asielzoekerscentra verhuisden gemiddeld minimaal één keer per jaar, maar er zijn grote uitschieters waarbij kinderen vijf of zes keer gedwongen moeten verhuizen. ,,Elke keer nieuwe vrienden, nieuwe leerkrachten en behandelingen die worden onderbroken of zelfs niet opgestart, zijn het gevolg. Kinderen hechten zich hierdoor minder snel”, legt Schuurmans uit.



Uit het onderzoek blijkt ook dat onderwijs goed toegankelijk is voor kinderen die wonen in asielzoekerscentra. Daarvan gaat 99 procent naar school.



Het onderzoek laat volgens Schuurmans zien dat er sinds het vorige onderzoek (2009) veel veranderd is maar dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. ,,Nu de staatssecretaris nadenkt over manieren om de opvang flexibeler en kleinschaliger te maken, is het cruciaal dat hij ook deze punten meeneemt."



Staatssecretaris Harbers (Asiel) heeft nog niet gereageerd.