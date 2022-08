Situatie Ter Apel blijft zorgelijk: ‘Spannend of er komende nachten genoeg plekken zijn’

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen weer asielzoekers voor de ingang. De laatste nachten zijn het er zo’n tien tot twintig, meldt een woordvoerder van het COA. Dat zijn mensen die vrijwillig daar blijven. De organisatie maakt zich zorgen over de nabije toekomst. ,,Het is heel spannend of we ook de komende nachten genoeg opvangplekken kunnen regelen.”

Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel, krijgen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in principe de mogelijkheid de nacht door te brengen in een crisisnoodopvanglocatie, bijvoorbeeld een sporthal. Het is voor het COA elke dag weer improviseren om daarvoor bij gemeenten genoeg bedden te vinden.

Bovendien kozen steeds meer asielzoekers er recent voor om niet in de bus te stappen naar zo’n locatie, omdat ze vreesden - volgens het COA ten onrechte - dat hun kansen in het asielproces kleiner zouden worden als ze Ter Apel verlieten. Daardoor ontstond voor de poorten van de aanmeldlocatie een klein tentenkamp.

Een kleine twee weken geleden deed het COA een succesvolle poging de buitenslapers op andere gedachten te brengen. ,,Een aantal nachten daarna heeft niemand buiten geslapen", zegt een woordvoerder van het COA. ,,De laatste nachten zijn het er toch weer zo'n tien tot twintig. Dat zijn mensen die daar zelf voor kiezen."



Voor de komende nachten is het spannend hoe de situatie zich ontwikkelt. ,,Dat ligt echt aan het aantal opvangplekken dat beschikbaar is. Crisisopvangplekken, gewone opvangplekken, en ook de ruimte die we zelf in Ter Apel hebben. Het is in de hele keten gewoon heel krap momenteel. Het is echt ontzettend improviseren. Daarnaast hebben we ook te maken met de instroom, het is altijd de vraag hoe groot die zal zijn.”

Servicepunt

Het Rode Kruis heeft vandaag een Humanitair Servicepunt geopend voor de deur van het aanmeldcentrum. Asielzoekers die buiten de poort wachten, kunnen bij het Rode Kruis terecht voor informatie, medische hulp, eten en drinken en speelgoed voor kinderen. Het gaat om een test van twee weken.

,,Daarna kunnen we verlengen”, aldus de woordvoerder. Het hulppunt is geopend op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur. Eerder zette het Rode Kruis tenten op in Ter Apel, maar daar wil de organisatie niet meer aan beginnen omdat dit ‘geen volwaardige humanitaire oplossing’ biedt.

Met het servicepunt in Ter Apel ontlast het Rode Kruis het COA daar. ,,Dat doen we op ons eigen initiatief”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. ,,Zonder het COA tekort te willen doen: wij kennen natuurlijk ook de verhalen over het tekort aan personeel. We proberen daar zaken te bieden waar bij vluchtelingen behoefte aan is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld vragen beantwoorden over de asielprocedure en kunnen we ook helpen uit te leggen waarom ze in een bus naar de noodopvang zouden moeten stappen.”

Ook in Amsterdam heeft het Rode Kruis een nieuw Humanitair Servicepunt geopend, bij het kantoor van de hulporganisatie aan de Valkenburgerstraat.

Naar de rechter

Vanwege de crisis in de Nederlandse asielketen heeft VluchtelingenWerk Nederland vandaag de stap naar de rechter aangekondigd. De situatie in Ter Apel, maar ook in noodopvanglocaties elders in het land, is volgens de organisatie erbarmelijk en verbetert niet. ,,Het is nu aan de politiek om met snelle en structurele oplossingen te komen, zodat iedereen een menswaardige opvang krijgt”, zegt ook het Rode Kruis. ,,Tot die tijd staat het Rode Kruis klaar om te helpen waar nodig.”

Het kabinet heeft de situatie rond de vluchtelingenopvang uitgeroepen tot nationale crisis. Met de Veiligheidsregio’s en gemeentes is afgesproken dat meer statushouders woonruimte krijgen, zodat asielzoekerscentra ontlast worden. Ook moet er een extra aanmeldlocatie komen.

