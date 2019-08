Sjonny W. veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs om moord op Roemeense vrouw

De rechtbank heeft de Amsterdamse huisschilder Sjonny W. (46) veroordeeld tot 14 jaar en vijf maanden plus tbs met dwangverpleging voor alléén de doodslag op de Roemeense prostituee Mirela Mos in 2004. De Amsterdammer werd vrijgesproken voor het ombrengen van de vermiste Sabrina Oosterbeek in 2017 en prostituee Monique Roossien in 2003.

Als W. met zijn antisociale persoonlijkheidsstoornissen met trekken van psychopathie zou terugkeren in de samenleving, zou dat volgens de rechtbank het ‘onaanvaardbaar risico opleveren’ dat hij weer grof geweld zal plegen.

Lees ook Justitie eist twintig jaar cel en tbs voor huisschilder Sjonny W. Lees meer

Justitie eiste in juni twintig jaar cel plus tbs met dwangverpleging voor het doden van de drie vrouwen. W. had met alle drie de vrouwen seks, waarna ze niet meer in leven zijn gezien. Roossien en Mos zijn zwaar verminkt respectievelijk in stukken gesneden teruggevonden, Oosterbeek is nog altijd vermist. De huisschilder ontkende.

In de zaak over Mirela Mos ziet de rechtbank voldoende bewijs dat W. haar heeft omgebracht, in stukken gesneden en gedumpt in vuilniszakken. Rechtbankvoorzitter Eli Gabel: ,,U heeft een jonge vrouw haar leven ontnomen. Het is mensonterend hoe u haar lichaam afschuwelijk heeft verminkt en als oud vuil bij bosjes gezet.”

Daderspoor

De rechters geloven W. niet, die zegt dat hij weliswaar in de nacht van 6 op 7 november 2004 seks had gehad met Mos, maar dat ze in de ochtend was weggegaan. Het dna van W. dat op een vuilniszak zat waarin lichaamsdelen van Mos waren aangetroffen, ziet de rechtbank als een ‘daderspoor’.