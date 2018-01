Slaapwandelende Geke positief na gebroken nek: Alles doet het nog!

Bij een van haar nachtelijk avonturen in april vorig jaar gaat het echt mis. Geke duikt ongemerkt van de trap en breekt haar nek. Gelukkig heeft ze een logé, die wakker wordt van het kabaal. Onderaan de trap vraagt Geke, die zich nergens van bewust is, als eerste om haar bril.



Ze zit drie maanden in een zogenaamd Halovest, een harnas dat het hoofd op zijn plaats houdt, om te herstellen van haar nachtelijke tuimeling. ,,Gelukkig heb ik er uiteindelijk niets aan overgehouden'', zegt Geke opgelucht. ,,Ja, je ziet de littekens van de schroeven in mijn voorhoofd nog.''



Van een dieptepunt wil ze niet spreken. ,,Nee, ik heb het als een heel dankbare periode ervaren, vol hulp van vrienden.'' Ze ziet zich als een soort Superman, met acteur Christopher Reeve als voorbeeld. ,,Hij brak ook zijn tweede nekwervel en zat met een rietje in een rolstoel. Bij mij doet alles het nog.''



Op aanraden van een vriendin komt Geke, die wil afrekenen met haar ‘inner bitch’, bij een therapeute in België terecht. ,,Die leerde me aarden, mijn hoofd moest leeg'', vertelt ze. ,,Het voelde allemaal wat zweverig, maar het resultaat is ongelooflijk. Ik heb me nog nooit zo uitgerust gevoeld.''