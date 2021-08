Slachtoffer (24) schietpartij Dordrecht ligt in coma, vriend woedend: ‘Hij kreeg veel te laat hulp’

Vergisont­voe­ring: explosie bij huis van Alex R., ook explosief gevonden in andere ‘gesloten woning’

28 augustus Bij het huis van Alex R. in Alblasserdam, de man die eigenlijk ontvoerd had moeten worden in de vergisontvoeringszaak, was in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie. Er raakte niemand gewond. Het incident gebeurde precies op de dag dat de woning officieel weer ‘van het slot’ mocht, nadat hij op 14 augustus door de locoburgemeester werd gesloten.