Slachtoffer schietpartij probeerde eerder een gezin af te persen: ‘Miljoen in bitcoin of jullie gaan de pijp uit’

De man die maandag op een parkeerplaats in Vlaardingen werd doodgeschoten, is de 30-jarige Farchentley Wawoe. Hij kreeg recent zes maanden celstraf in de geruchtmakende zaak rond de afpersing van een gezin. Ook moest hij nog voor de rechter verschijnen voor een gewelddadige diefstal en wiethandel.