Slachtoffer van Belgische oplichter laat geldkoffer met 100.000 euro niet los en bekoopt dat met zijn leven

In Bulgarije is na een internationale klopjacht een Belg gearresteerd voor een uit de hand gelopen ripdeal in Nederland. Hierbij werd het 33-jarige slachtoffer door twee oplichters naar Kerkrade gelokt met 100.000 euro cash. De geldkoffer werd gestolen, maar het slachtoffer klampte zich vast aan de wagen van de daders. De man werd overreden en stierf ter plaatse.

De ripdeal vond in juni plaats in Kerkrade. Vorige week is een van de daders, een Belg, na een maandenlange internationale klopjacht gearresteerd in Bulgarije.



Het slachtoffer, Fabian Esser (33) uit het Duitse Zülpich, had op internet de woning van zijn oom te koop aangeboden voor bijna 950.000 euro. Daarop meldde zich al snel een potentiële koper. Die stelde zich voor als een Luxemburgse zakenman van het bedrijf ACME Investments. Hij vertelde dat zijn naam Danani was. Op basis van de website leek het bedrijf een grote betrouwbare partij.

In de weken die volgden, plande Danani enkele afspraken met Fabian en zijn oom in Kerkrade. Danani liet zich steeds vergezellen door een tweede man, die hem adviseerde. De Duitser Fabian Esser en zijn oom gingen ervan uit dat het Luxemburgse bedrijf het huis wilde kopen om te verhuren.

Zwart geld

De zakenman Danani ging akkoord met de vraagprijs en zou een voorschot van 250.000 euro betalen. Daarbij deed hij de Duitsers nog een tweede voorstel, voor het inwisselen van zwart geld. Zijn bedrijf beschikte over veel biljetten van 200 euro, die niet overal geaccepteerd zouden worden. Hij stelde hen voor om 100.000 euro te wisselen in kleinere biljetten van 100 en 50 euro.

Fabian Esser ging akkoord met het voorstel, maar dat zou hem fataal worden. Hij sprak met beide heren op 23 juni af bij het Roda JC Stadion in Kerkrade. ,,Toen Fabian daar stond met de geldkoffer in zijn handen, greep een van de verdachten die vast”, aldus de politie. ,,De andere dader gaf plots plankgas, maar Fabian bleef de koffer ook vasthouden. Hij werd meegesleurd en viel, de wagen reed over zijn bovenlichaam.”

Zijn oom en verschillende omstaanders schoten het slachtoffer ter hulp, maar Esser overleed ter plaatse. De daders gingen er intussen met het geld vandoor.

Half miljoen euro

Tussen maart en juni hadden de twee oplichters in Duitsland ook al minstens vijf slachtoffers gemaakt, goed voor een totale buit van een half miljoen euro. De slachtoffers werden telkens naar Nederlands Limburg gelokt en de daders vluchtten telkens weg richting België.

De dodelijke ripdeal veroorzaakte ophef in Nederland en Duitsland en leidde tot een item in het programma ‘Opsporing Verzocht’. De politie beloofde daarin een beloning van 15.000 euro voor tips die leiden tot de oplossing van het misdrijf. Na het programma kwamen meer dan honderd tips binnen.

Daarop startte een internationale klopjacht op de daders. Een van beide mannen heeft de Belgische nationaliteit en is op 24 oktober opgepakt in Bulgarije. De verdachte is volgens Duitse media ‘rond de 50 jaar oud’ en zou gebruikmaken van meerdere namen en geboorteplaatsen. De man zit in hechtenis en wordt verdacht van doodslag en diefstallen met geweld.

Beloning van 15.000 euro

De beloning van 15.000 euro blijft volgens het Openbaar Ministerie nog openstaan in afwachting van de arrestatie van de tweede dader.

Volledig scherm De daders tijdens een van hun bezoekjes aan Kerkrade waarbij ze kennismaakten met hun slachtoffer. © RV

Volledig scherm Slachtoffer Fabian Esser klampt zich vast aan de geldkoffer met 100.000 euro. © RV

Volledig scherm Fabian Esser (33) werd door de oplichters overreden. © RV